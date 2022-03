Lipperatura

“Le tre ghinee” di Virginia Woolf non venne ben accolto dagli uomini. L’economista John Maynard Keynes lo definì come un saggio portatore di “una tesi sciocca, e nemmeno ben scritta”. E visto che, come diceva lui, “nel lungo periodo siamo tutti morti”, bisognerà pur vedere quale delle due tesi infine preverrà. Per ora vince Keynes, ma non è affatto detta l’ultima parola.